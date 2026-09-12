Il giornalista sottolinea il fatto che l'Inter giocherà di lunedì sera

Andrea Della Sala
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VIDEO / L'ex Inter Young: "Conte ci dava appuntamenti finti. Chi si lamentava è stato cacciato"

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Sulle pagine del Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha commentato il calendario della prossima giornata di Serie A:

Damascelli

Lunedì posticipo delle altre impegnate in coppa, giusto per la Roma che ha giocato giovedì in Turchia mentre non si capisce... CONTINUA A LEGGERE

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