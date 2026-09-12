Il giornalista sottolinea il fatto che l'Inter giocherà di lunedì sera
VIDEO / L'ex Inter Young: "Conte ci dava appuntamenti finti. Chi si lamentava è stato cacciato"
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Sulle pagine del Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha commentato il calendario della prossima giornata di Serie A:
Lunedì posticipo delle altre impegnate in coppa, giusto per la Roma che ha giocato giovedì in Turchia mentre non si capisce... CONTINUA A LEGGERE
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