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Ha fatto discutere il calcio di rigore non dato al Napoli nel finale di partita con il Sassuolo per un tocco di braccio di Caleta-Car con la palla però che prima ha impattato sul petto. Ecco il punto di vista di Roberto D'Aversa a Dazn:

"Non mettiamo dubbi sull'episodio, l'abbiamo rivista tutti: la palla tocca il petto e poi il braccio che è stretto ma prima tocca il petto. Guida è stato bravissimo perché chi lo ha richiamato al VAR cercando di influenzare magari una scelta di campo che era giusta. La mia lettura è questa? Non è la mia lettura, prima petto e poi braccio. Se volete rimetto anche gli occhiali, ma prima tocca il petto e il braccio, non si può sindacare su questo.

Ognuno può dire se è rigore o meno ma prima tocca il petto e poi il braccio. Bisogna stare attenti a fare certe dichiarazioni perché dopo due anni che Guida non arbitrava, per sua volontà e per situazioni extra-campo, il Napoli e qui si è data la possibilità di farlo. E anche il club Sassuolo, la città Sassuolo e la tifoseria Sassuolo ha permesso an che questo. Sull'episodio non c'è il dubbio che abbia toccato prima il petto e poi il braccio, se gli vogliamo staccare il braccio allora glielo stacchiamo. Orsato ha dato regole ben diverse, non creiamo polemiche assurde. L'errore è stato richiamarlo al VAR, la sua scelta di campo era giusta ed è stato bravo"