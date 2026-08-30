"Questa secondo me è la ricetta per affrontare un avversario ultracompetitivo come la compagine di Chivu", dice De Biasi
VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu
Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net, Gianni De Biasi, allenatore, ha parlato così della sfida dell'Unipol Domus tra il Cagliari e l'Inter:
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“C’è da dire che le due squadre quest’anno sono partite entrambe molto bene, conquistando una preziosa vittoria nei loro match d’esordio in serie A. Quello che più conta è lo spirito indomito di questo Cagliari, che è riuscito a espugnare Parma con personalità e con merito. E questo è un ottimo viatico in vista della gara coi Campioni d’Italia. Poi non dimentichiamoci che a volte nell’arco dei novanta minuti il gap tecnico tra le due contendenti si assottiglia.
Io se fossi in Pisacane cercherei di togliere l’iniziativa all’Inter: se Barella e compagni tengono costantemente in mano il pallino del gioco tu sei costretto a corrergli appresso per tutta la partita e fatichi il doppio, perdendo poi lucidità in fase di costruzione. Il Cagliari dovrà sforzarsi di non buttare mai via la palla e di non dare punti di riferimento ai nerazzurri, ripartendo con velocità e convinzione ogni volta che recupererà la sfera: questa secondo me è la ricetta per affrontare un avversario ultracompetitivo come la compagine di Chivu.”
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