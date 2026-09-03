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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così la notizia dell'addio tra Piero Ausilio e l'Inter:

"Sono rimasto sorpreso anche io, le storie così lunghe che non hanno mai avuto crepe non ti aspetti che possano terminare così. Ma è anche vero che quando lavori per tanto tempo, poi il rapporto si può logorare, sono cambiate le proprietà e possono cambiare gli equilibri, così le storie possono anche finire. Se sia impattante non lo so, Ausilio è stato un Direttore Sportivo bravo e lo dicono anche i risultati, c'è Marotta che un supervisor e che è un vincente e Baccin è un allievo di Ausilio, non è detto che ci sia un trauma così forte ma è vero che un grande professionista lascia l'Inter"

Sulla Champions

"L'Inter è arrivata in finale due volte di Champions, in un cammino ad eliminazione diretta ci sono sempre i piccoli episodi che determinano: ad esempio se Akanji non regala palla al Bodo, l'Inter può fare la rimonta visto che stava giocando bene"