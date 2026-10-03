Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato di Alessandro Bastoni, reduce da due gol in due partite con la maglia della Nazionale:

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"Bastoni nell'Inter ha fatto bene da terzo, è bravo a sventagliare, fa tanti assist e ha imparato a giocare a 4. Nell'errore con la Bosnia c'è anche il fatto che lui non è velocissimo e poi è diverso fare il centrale nella difesa a 3. Se rivediamo il gol, notiamo l'intelligenza e la personalità di Bastoni, nota che impostano dal basso, lui parte prima, fa 20 metri di scatto, sfrutta l'errore in controllo di Da Cunha ma la legge prima, è generoso e fa pressing da centrale difensivo, segna poi un gol di freddezza.

Anche con la Turchia si aiuta col fisico e fa gol, è un giocatore forte anche in zona gol. Per lui la scorsa è stata una stagione pesantissima, ma siccome ha risorse etiche e morali è risalito senza problemi. Sono stato critico sulla prima partita col Belgio, sono onesto intellettualmente e ammetto che Mancini non ha più fatto errori. Dimarco andrà riconsiderato, a 4 si dovrà abituare a giocare così ma non si possono mettere da parte i capisaldi. Kayode è una forza della natura, Di Lorenzo è in difficoltà e può giocare Kayode. Non si può scartare la Nazionale precedente, anche Barella andrà rivalutato"