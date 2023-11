De Grandis: “Inter più forte ma è difficile battere la Juve quest’anno. Allegri…”

"Allegri difende più basso, anche quando ha vinto gli scudetti con la Juve. Lo ha fatto con una difesa solida. L'Inter è più forte, ha una coppia d'attacco che funziona, ha il centrocampo più forte. Allegri in corso d'opera ha perso anche Pogba e Fagioli, l'Inter è più forte ma non significa che la Juve non è competitiva. Se fai 8 clean sheet su 12, vuol dire che per tutti sarà difficile batterti"