GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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In vista di Cagliari-Inter, c'è un dubbio di formazione per Chivu ed è a centrocampo. Sucic scalpita e prova ad insidiare Zielinski, partito titolare e a segno contro il Monza all'esordio.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così del centrocampo nerazzurro: "Il miglior centrocampo d'Italia è quello dell'Inter, oltre al tridente top, ha anche un centrocampo bis che vale il primo. Non dico chi schiererei tra Sucic e Zielinski, secondo me è perfetto con Barella-Calhanoglu-Zielinski, se Calhanoglu deve riposare può giocare Zielinski, con uno a piacere a completare il tridente, se non Sucic anche Stankovic che è convinto di giocarsi le sue chance.

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Voglio solo dire una cosa: nel mercato, l'Inter ha aggiunto la fisicità, la forza fisica, mettere Curtis Jones e Spence significa dare non solo l'esperienza della Premier ma anche la benzina"