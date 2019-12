Inter, emerge una posizione infuocata su Icardi: e a prenderla non è stato certo Marotta

Dopo il secondo gol di Romelu Lukaku nel 4-0 con cui l’Inter ha battuto ieri sera il Genoa a San Siro, la Curva Nord (insieme ad altri settori dello stadio) ha intonato degli infuocati cori contro Mauro Icardi. Una posizione netta e definitiva nei confronti dell’ex capitano, sempre più lontano dai nerazzurri. Una scelta, quella del popolo nerazzurro, che testimonia da una parte il livore nei confronti della vicenda che ha scosso la scorsa stagione, e dall’altra il totale coinvolgimento nel nuovo corso interista:

“Testa, destro e sinistro: totale pulito pulito, due gol e un assist. No, sbagliato: ventidue assist, perché quel pallone regalato sul rigore a Sebastiano Esposito ne vale 20. Romelu Lukaku forse non lo sa, ma ha scritto un’enciclopedia in un pomeriggio prenatalizio qualsiasi. Un capitolo senza fine, quel libro sarà ristampato all’infinito, perché il belga s’è guadagnato una menzione eterna nei racconti futuri di Esposito, davanti a camini accesi e copertine da divano. Poi ha cancellato una volta di più il ricordo di Mauro Icardi: mentre il 9 baciava la traversa con il sinistro, la curva non a caso sottolineava tutta la propria… distanza dall’attuale attaccante del Paris Saint Germain“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)