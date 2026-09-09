"Cosa manca al Napoli?", si chiedono negli studi di Sky Sport prima dell'esordio stagionale in Champions League della squadra azzurra. Allegri ha ottenuto soltanto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre di campionato e spera di rifarsi stasera in Europa, ma non sarà di certo facile contro l'Arsenal.

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Questo però il pensiero di Alessandro Del Piero, che confronta gli azzurri all'Inter di Cristian Chivu: "Non è una squadra costruita per vincere la Champions League. Delle italiane solo l'Inter è costruita per vincere la Champions League. Qualche giocatore manca al Napoli oggi, ma non è lontano dagli obiettivi".