Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

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Sabato 31 ottobre alle ore 20.45 a San Siro è in programma il derby tra Milan e Inter valido per la 10a giornata di Serie A. Ecco i pronostici di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola a Viva el Futbol verso il match.

1-2 Adani

0-2 Cassano

1-1 Ventola