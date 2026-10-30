Sabato 31 ottobre alle ore 20.45 a San Siro è in programma il derby tra Milan e Inter valido per la 10a giornata di Serie A.
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Sabato 31 ottobre alle ore 20.45 a San Siro è in programma il derby tra Milan e Inter valido per la 10a giornata di Serie A. Ecco i pronostici di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola a Viva el Futbol verso il match.
1-2 Adani
0-2 Cassano
1-1 Ventola
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