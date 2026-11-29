L’Inter di Cristian Chivu vista da… Daniele De Rossi. Così l’allenatore del Genoa ha parlato nel post-partita dei nerazzurri dopo il 4-0 di San Siro.

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“Secondo me siamo partiti meno bene rispetto alle altre partite che abbiamo fatto, anche contro le grandi. L'Inter ha fatto vedere subito una differenza sia nel palleggio sia nella gestione della partita, senza essere troppo pericolosa, ma la differenza si vedeva. Nelle ultime partite contro Juventus e Milan, ma anche all'inizio contro il Como, era stato completamente diverso. Poi abbiamo avuto quei momenti centrali del primo tempo nei quali siamo usciti, abbiamo messo un po' fuori la testa e abbiamo avuto quelle due occasioni che, in queste partite, diventano probabilmente le uniche, o comunque due delle poche che avrai. È stato molto bravo il portiere, che è un bravo portiere di una squadra molto forte, quindi nulla di strano. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo rimasti ordinati e poi sono arrivati dei gol, con grande bravura dell'Inter in primis. Potevamo essere un pochino più attenti.

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Quando abbiamo visto che giocava Provedel, abbiamo detto che non giocava da tanto tempo e che o avrebbe fatto miracoli o avrebbe fatto male. Perché a volte i portieri, quando non giocano per tanto tempo, sono un po' rigidi all'inizio. Ma non è stato il suo caso e gli vanno fatti i complimenti anche per questo. Nel complesso della gara l'Inter ha meritato di vincere, penso che sia evidente. Noi lavoreremo per accorciare questa differenza e soprattutto per approcciare le partite come abbiamo sempre fatto. Siamo sempre partiti molto forti nei primi tempi, al di là delle occasioni che abbiamo avuto e delle parate del portiere avversario. Oggi ho visto un pochino di pulizia in meno quando avevamo la palla e un pochino meno aggressività sul loro portatore di palla. Cercheremo di migliorare quello che possiamo migliorare, senza pensare al portiere e agli altri”.