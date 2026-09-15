A Skysport Gianluca Di Marzio ha parlato della sfida di Europa League tra il Milan e il Benfica. La squadra portoghese allenata da Marco Silva che ha preso il posto di Mourinho dopo la sua partenza per Madrid. A proposito dell'allenatore, il giornalista ha ripescato un aneddoto che riguarda l'Inter del passato.

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"Sarà la prima volta per l'allenatore del Benfica contro una squadra italiana. L'allenatore torna a Milano a distanza di 10 anni quando arrivò qui nell'ottobre del 2016 e partecipò al casting per diventare tecnico dell'Inter. Fu esonerato De Boer dopo qualche settimana che aveva ottenuto la panchina dell'Inter di Thohir. In quel casting c'era Zola, Marco Silva e alla fine fu scelto Pioli ma Silva venne a Milano e ci sono le immagini di lui in un ascensore del Westin Palace e lui va a dormire pensando di essere l'allenatore del club nerazzurro e invece la mattina dopo si sveglia con la notizia che è stato scelto Pioli. Magari un ricordo non proprio positivo per lui", ha sottolineato Di Marzio.

(Fonte: SS24)