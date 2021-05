Di Marzio: “Inter, 3 insostituibili. Ciclo? Una condizione fondamentale. Lautaro…”

Le parole del giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul futuro di Lautaro e il mercato dell'Inter

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato dell' Inter tra futuro di Lautaro Martinez e le possibili scelte del club: "Le condizioni per continuare il ciclo? Intanto la conferma di Conte; che non venga smantellata troppo la squadra. Aprire cicli durante il periodo del covid non è facile. Bisognerà capire la strategia del club e se verranno sacrificati big. È vero anche che la Juve ha vinto nei 9 anni vendendo giocatori ogni anno. La bravura del club sta nel reinvestire il ricavato. La continuità del ciclo dipende soprattutto dalla conferma di Conte".

Gli imprescindibili per l'anno prossimo? Di Marzio non ha dubbi: "Secondo me De Vrij, Barella e Lukaku. Se per Lautaro arrivasse qualcuno con 90 mln cash, io venderei più lui che Lukaku".