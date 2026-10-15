Inter sconfitta in Champions League per la seconda volta di fila in stagione: questo il pensiero del noto giornalista sul match del Meazza
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Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato in particolare delle partite affrontate in Europa da Inter e Napoli negli ultimi giorni. Queste le sue considerazioni: "A proposito del Napoli, abbiamo visto a Villarreal una prestazione che è stata difficile da commentare perché se nel primo quarto d'ora la squadra fosse riuscita dopo aver sbloccato il risultato a fare anche il secondo gol con il palo di Hojlund, probabilmente oggi staremmo parlando di un altro tipo di partita.
Invece dall'errore di Politano è nata tutta un'altra partita. E torniamo a quell'equilibrio, l'equilibrio nei giudizi, l'equilibrio tattico che il Venezia oggi cerca e che nel Napoli è mancato, sia mentale che tattico. L'Inter di ieri è stata un'altra dimostrazione. Quando guardiamo il calendario, quando guardiamo le partite, tifosi e giornalisti sono i primi a dire che 'questa gara si può vincere', che 'quest'altra è facile'. Poi quando vai a giocare faccia a faccia con questi avversari, abituati alla Champions, sono squadre che non perdonano e che hanno un livello di attenzione, un livello di qualità medio alta che oggi è superiore a tante squadre, anche top italiane, che hanno bisogno di fare le partite perfette per poter vincere".
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