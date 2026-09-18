Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A. Si affrontano i due migliori attacchi del campionato e le luci sono puntate su Lautaro e Malen.

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Ecco cosa dice Di Napoli: "La Roma sta facendo un percorso che parte da lontano, Gasperini ha dato un'identità. Credo che sia oggi una squadra forte, guidata da un allenatore con mentalità e che sa prendersi responsabilità. Gioca contro la più forte del campionato, ma bisogna dimostrarlo di esserlo sempre sul campo. La prestazione della Roma diventa determinante dove può arrivare.

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Lautaro o Malen?

"Malen, appena si gira, fa gol. E' stato trasformato da Gasperini, davvero".