Cresce l'attesa per Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A e in molti si aspettano grandi cose dalle rispettive coppie d'attacco. Da un lato Lautaro (recuperato e pronto per giocare dall'inizio dopo aver riposato contro l'Udinese) e Thuram, che proprio contro i bianconeri ha trovato il secondo gol del suo campionato.

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Dall'altra parte c'è un Malen scatenato, capocannoniere con 6 reti segnate in 4 partite e con un Dybala (4 assist di cui 3 all'esordio contro la Fiorentina) mai così in forma nel recente passato.

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Qual è la coppia migliore, la ThuLa o Dybala-Malen? Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha risposto così: "Meglio Thuram-Lautaro o Dybala-Malen? Posso dire la mia? Questo è il duello più bello che esiste ora in Serie A, le due coppie d'attacco nettamente più forti della Serie A, più da scudetto di tutte le altre. Credo che quello fatto da Dybala e Malen finora sia al di sopra di ogni aspettativa, Malen sta facendo un gol a partita, un gol a partita non li faceva neanche Ronaldo il Fenomeno"