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Le due migliori notizie con cui l'Inter di Cristian Chivu torna da Madrid. Non è sicuramente il risultato negativo, ma Matteo Barzaghi non ha dubbi su quali siano e ne parla sul sito di Sky Sport all'indomani dell'esordio in Champions League.

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"Stadio Santiago Bernabeu. Minuto 27. L’Inter perde un contrasto in attacco e il Real Madrid, già in vantaggio per 2-0, parte in contropiede provando a sfruttare la superiorità numerica in transizione e la velocità dei suoi attaccanti. La squadra di Chivu è scoperta e potrebbe subire il colpo del Ko. In quel momento arriva un segnale: Lautaro Martinez si fa tutto il campo all’indietro in scatto e va a chiudere su Brahim Diaz e Dumfries guadagnando anche la rimessa laterale. Un gesto da capitano, un modo di trascinare i compagni con i fatti più che con le parole.

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La prima partita di Champions racconta questo: una buona Inter ma sprecona, con il controllo del gioco e due errori macroscopici commessi da Jones/Bisseck e da Josep Martinez che hanno compromesso tutto. Un Real Madrid sempre in contropiede, spesso pericoloso per gli spazi moltiplicati dolo i gol. Quello che però rimane è la prestazione dell’Inter, il carattere e la personalità. La voglia di rialzarsi dopo gli errori e soprattutto il coraggio di una formazione che si piazza stabilmente nella metà campo blanca e accetta l’uno contro uno dietro con Mbappe, Vinicious e soci.

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