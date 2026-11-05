In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dei momenti di Inter e Napoli dopo le gare di Champions League.

Alessandro Cosattini
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Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

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In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dei momenti di Inter e Napoli dopo le gare di Champions League.

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La situazione dell’Inter è diversa da quella del Napoli. Il gruppo del Napoli è finito, esausto, anche psico-fisicamente. L’Inter è una cosa totalmente diversa: un ambiente che ha costruito anticorpi.

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
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Qualcosa non va? Ci si trova e si dice tutto, si corre tutti nella stessa direzione perché l’ambiente è sano. Al Napoli non mi sembra ci sia”.

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