In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dei momenti di Inter e Napoli dopo le gare di Champions League.
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In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dei momenti di Inter e Napoli dopo le gare di Champions League.
“La situazione dell’Inter è diversa da quella del Napoli. Il gruppo del Napoli è finito, esausto, anche psico-fisicamente. L’Inter è una cosa totalmente diversa: un ambiente che ha costruito anticorpi.
Qualcosa non va? Ci si trova e si dice tutto, si corre tutti nella stessa direzione perché l’ambiente è sano. Al Napoli non mi sembra ci sia”.
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