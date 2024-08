«Nella gara contro il Genoa è mancato il dettaglio. Nell'occasione del primo gol devi essere 'cane' arrabbiato, come faceva Chiellini che dava le ginocchiate al suo portiere per proteggerlo, quello è il massimo dell'attenzione. Parlo del primo gol del Genoa con errore di Sommer, evidente. Nel secondo caso, quello del rigore di Bisseck, è un errore grave, che l'Inter non si può permettere. Per questo dico che le altre squadre hanno delle difficoltà. L'Inter è una questione di dettagli da limare», ha sottolineato a proposito del pareggio di Marassi e in generale sul momento dei nerazzurri.