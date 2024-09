"Perché le cose semplici non ci piacciono mica. La salita era diventata una scalata, dopo il gol di Barcola. Dolce è la notte, però. E val la pena godersela. Perché in fondo sono i regali inattesi quelli più belli. Prima di ieri sera al Parco dei Principi, con la maglia azzurra, avevano segnato solo Del Piero e Casiraghi. Questa è storia, una bella storia. Dimarco s’è laureato da tempo in gol belli, una collezione privata che neppure i bomber di professione. Ieri ha tenuto una lezione delle sue, rendendo ancor più prezioso l’assist di tacco di Tonali. Ha fatto tanto, Federico. S’è ritrovato pure mezzala, nel secondo tempo, per qualche minuto: mica male, l’esperimento", sottolinea La Gazzetta dello Sport.