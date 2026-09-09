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FERRÈ

VIDEO / Bigica: "C'è sempre da imparare, il Real Madrid ci è stato superiore"

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Durante la puntata di Elastici si discute della prestazione di Diouf nella gara giocata dall'Inter in casa del Real. Queste le opinioni di Stefano Ferré, Giuseppe Pastore ed Emiliano Viviano:

Migliore in campo non lo so, però è il giocatore che l'interista medio, secondo me, aspettava, perché è il giocatore che punta l'uomo quasi ossessivamente, che non ti aspetti che possa fare quel ruolo fino a dieci mesi fa, sette mesi fa, che viene messo lì e ha le caratteristiche che non ha nessun esterno dell'Inter degli ultimi anni che possa essere titolare, se non mi viene in mente forse Zalewski o Cuadrado. Ha questa voglia di puntare l'uomo a piedi invertito e quindi di rientrare, mettere la palla in mezzo, che può infastidire con una spizzata, anche andare sul fondo e provare a chiudere col destro. Il problema di Diouf sono a volte le scelte, nel senso che deve crescere in questo. Per esempio la scelta di cercare l'anticipo sull'esterno su Alisson Santos, lasciargli l'interno, con l'anticipo sbagliato. Per esempio la scelta di forzare alcuni passaggi orizzontali mettendo a repentaglio l'anticipo potenziale sul centrocampista. Diouf a mio parere non era da prendere in considerazione nei venti giocatori dell'Inter un anno fa, soprattutto nella parte iniziale della stagione. Ora hai un giocatore che, per quello che penso io, nelle partite quando hai un blocco basso può fare tutta la differenza nel mondo e soprattutto diventerà una grande arma per l'Inter nei trenta minuti finali quando devi sbloccare una partita. Però credo che lì il titolare sarà un altro.

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