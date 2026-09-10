VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

È stato un exploit e forse neanche lui stesso ci credeva. Chivu invece sì: lo ha convinto ad indossare i panni da esterno destro e gli ha dato la fiducia e il tempo che servono per migliorare. Risultato? Andy Diouf da oggetto misterioso prima ed esperimento poi sta cominciando a diventare una certezza per l'Inter.

La prestazione contro il Real Madrid ha fatto vedere spiragli di luce: dopo l'addio di Dumfries su quella fascia ci sono stati grossi problemi. Prima il no di Palestra quando sembrava ad un passo, poi il no del Coni a Khalaili, Spence che finalmente arriva ma non è ancora pronto, Chivu che a destra impiega proprio Diouf dopo averlo caricato a molla sulle sue capacità da sfruttare

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. E se ne sono accorti anche in Francia. Da quanto scrive il giornalista di Rmc Sport, Fabrice Hawkins, il calciatore rientrerebbe almeno nella lista dei pre convocati in vista delle prossime gare di Nations League della Nazionale francese. In calendario il 2 ottobre c'è anche la gara contro l'Italia.

🇫🇷 Auteur d’un très bon début de saison avec l’Inter Milan, Andy Diouf fait partie des pré-sélectionnés pour les quatre prochains matchs de Ligue des nations de l’équipe de France. @RMCsport pic.twitter.com/9DOEs8NcVy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 10, 2026

Cosa dicono di Diouf in Francia

"Autore di un ottimo inizio di stagione con l’Inter Milan, Andy Diouf fa parte dei pre-selezionati per le quattro prossime partite di Nations League della Francia", si legge nel suo post su X."Nonostante la sconfitta della sua squadra, a offerto un'ottima prestazione contro il Real Madrid , impressionando tutti. Il suo rapido adattamento al ruolo di esterno destro ha alimentato la sua crescente convinzione di poter essere convocato nella nazionale francese. Molti osservatori ne sono convinti", scrivevano qualche ora fa in Francia.

"Relegato al ruolo di riserva a centrocampo, il ventitreenne ha dovuto attendere pazientemente il suo turno durante il periodo di ambientamento. Ma invece di cedere ai dubbi, il nativo di Nanterre ha lavorato sodo e raddoppiato gli sforzi per cambiare le cose. I suoi sforzi sono stati premiati e ha colto l'occasione grazie a un riposizionamento tattico sulla fascia destra, orchestrato dal suo allenatore Chivu. Ora libero da ogni pressione, sta finalmente mostrando tutto il suo potenziale atletico e tecnico con la maglia dell'Inter", scrivono ancora di lui i siti francesi.