Una era un'amichevole dell'Inter con il Livorno. Quella di Martinez era contro il Real. Si è parlato tanto in queste ore dell'erroraccio di Josep Martinez contro la squadra spagnola. Un retropassaggio di troppo sul portiere che anziché spazzare fa un giro in più sul pallone e l'avversario gli ruba palla e infila in rete. Ha pure chiesto scusa per quanto accaduto. E lo aveva già fatto sul campo perché con diverse parate era comunque riuscito a salvare più volte l'Inter dall'arrembaggio della squadra di Mourinho.

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Dell'errore hanno parlato anche sui social e lo ha fatto pure Walter Zenga ripostando un vecchio video che racconta una sua di papera. Proprio simile a quella fatta da Josep contro il Real. Solo che nel caso dell'Uomo . Al 20' della ripresa, su un retropassaggio di Jonk, l'Uomo Ragno pasticcia con il pallone ad un metro dalla linea di porta e Bagnoli ne approfitta per segnare.

L'ex portiere nerazzurro ha ripostato le immagini sui social e ha scritto: "Essere autoironici è l'essenza della vita". Forse è un po' più facile dopo che sono passati tanti anni.