Duracell Barella, non esiste un italiano che giochi meglio di lui. Inter al meglio nel momento clou

Vittoria importante per l’Inter in casa della Fiorentina, tre punti che fanno balzare la squadra di Conte in testa alla classifica in attesa della partita del Milan domenica. Una bella iniezione di fiducia per i nerazzurri attesi da tre partite contro Juve, Lazio e Milan.

“Il modo migliore per avvicinarsi alla semifinale di Coppa Italia, alla ricerca dell’impresa contro la Juve, martedì a Torino, e per tuffarsi poi nel doppio, determinante, scontro diretto contro Lazio e Milan. Vittoria secca a Firenze (2-0) e quarto match di campionato senza subire reti. Il migliore, ancora una volta, è stato Barella: gran gol, giocate di qualità e corsa inesauribile da coniglietto Duracell. Oggi non esiste un italiano che gioca meglio di lui a calcio. Hanno pesato i ritorni di Hakimi (assist per il raddoppio di Perisic) e Lukaku, ieri curiosamente più decisivo in difesa che in attacco. Ma anche questo spiega quanto conti. Nonostante i “numeri impietosi”, bravo Sanchez in rifinitura, mentre ancora sotto tono Vidal, sostituito dopo un tempo e acciaccato. La Fiorentina, sfigurata dalle assenze, non poteva fare di più. Anzi, con un divario di valori tanto palese, è stata bravissima a tenere aperta la gara per un tempo e a sfiorare il pari, una volta in svantaggio: traversa di Bonaventura. Quando l’Inter, dopo qualche impaccio, ha trovato gli spazi per correre, non c’è più stata storia”, spiega La Gazzetta dello Sport.