Inter-Atalanta, Dzeko: “Peccato per il pari. Ma testa alla Champions ora”

L'attaccante nerazzurro tiene tutti sul pezzo: c'è subito da ritrovare la giusta energia per gli impegni di Coppa

Serata intensa e difficile per le tante occasioni sprecate dall'Inter in attacco. Alla fine della gara contro l'Atalanta, finita due a due, Edin Dzeko affida la sua reazione al suo profilo Instagram e incoraggia sé stesso e i compagni che devono subito ritrovare le energie in vista degli impegni di Champions League.