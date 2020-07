Il Giornale – Eriksen grande errore di Marotta: non vale né Brozovic né i 20 mln spesi. Conte…

“Dovendo prendere lezioni dalla Juventus, che ha frequentato per più di 15 anni, Conte dovrebbe prima di tutto imparare a vincere partite come queste: giocata non bene, ma largamente dominata, eppure chiusa senza gol”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito allo 0-0 dell’Inter contro la Fiorentina. Un risultato che spalanca le porte al nono scudetto consecutivo della Juventus.

ERIKSEN – Il quotidiano, poi, analizza la questione Eriksen, anche ieri non brillantissimo: “Oggi non vale Brozovic e nemmeno i 20 milioni spesi a gennaio per portarlo a Milano con 6 mesi di anticipo. Resta il più grande errore di Marotta, o di Conte, che non riesce a farlo rendere per quanto vale: una questione da risolvere in fretta, per non trascinarsi l’equivoco anche nella prossima stagione”.