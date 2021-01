Sky – Inter, una certezza su Eriksen: la situazione. Arrivi? Due pensieri. Gomez, non è escluso…

La finestra di calciomercato invernale parte ufficialmente oggi e l’Inter lavora per sistemare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’incontro di martedì scorso ad Appiano Gentile tra il tecnico nerazzurro, la dirigenza e il presidente Zhang, la strategia è delineata. Sky Sport fa il punto della situazione.

Il nome caldo è sempre quello di Christian Eriksen: “L’Inter ha fatto scelte molto chiare: c’è la volontà di cederlo. Al momento non c’è una trattativa avanza. Si sta parlando del PSG ma da quanto ci risulta non c’è un tentativo imminente da parte dei transalpini. Al momento c’è una fase di stallo ma rimane la certezza della scelta dell’Inter di cederlo“.

In uscita anche Pinamonti: “Sta trovando poco spazio. Una soluzione ideale è quella prestito. Non mancano le proposte: Benevento e Crotone ci pensano. L’Inter valuterà, anche perché è alla ricerca di una quarta punta“.

Il mercato in entrata? La scelta della proprietà è chiara: la priorità è cedere. “La situazione non riguarda solo l’Inter. In casa nerazzurra, se parte Pinamonti serve un quarto attaccante: manca una pedina in più in attacco. A centrocampo, oltre a Vecino, potrebbe arrivare un altro in caso di addio di Eriksen. L’Inter, dunque, ha dei pensieri di acquisti pur in un mercato prudente“.

Per rinforzare la rosa si è parlato anche del Papu Gomez: “L’Atalanta non è intenzionata a regalarlo. Bisognerà capire se ci sarà qualche club che vorrà accontentare le richieste dei bergamaschi. Non è escluso che possa restare, anche se una pace con Gasperini appare difficile”.