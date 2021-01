Inter, oggi esami strumentali per D’Ambrosio: sensazioni negative. GdS: “Il timore è…”

C’è apprensione in casa Inter per le condizioni di Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro ha rimediato un problema al ginocchio in occasione della sfida di Marassi contro la Sampdoria, a pochi secondi dal fischio finale.

Pugni a terra e un urlo di dolore che ha riempito il silenzio dello stadio. Oggi gli esami strumentali a cui si sottoporrà diranno di più. “Il timore è che dietro questa distorsione si nasconda una lesione dei legamenti, eventualità che costringerebbe il giocatore a un lungo stop” scrive La Gazzetta dello Sport.