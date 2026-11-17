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Durante Fontana di Trevi si discute di Esposito e della sua somiglianza con Luca Toni. Il parere di Giuseppe Pastore e Andrea Marinozzi sull'attaccante dell'Inter:

Marinozzi: "Esposito cosa più simile a Toni? Sì è giusto, hanno molte caratteristiche simili poi è in grado di fare di più perché gli viene richiesto di più rispetto a quello che faceva Toni lontano dall'area di rigore. In area di rigore Toni a livello veramente alto. Pio non è ancora a quel livello. Però come caratteristiche ci siamo. È l'attaccante sicuramente del passato quello che lo ricorda maggiormente".

Pastore: "c'è stato il gol alla Turchia a ottobre a Bologna che è un gol alla Toni. Brutto, sporco e cattivo, rubando il tempo nell'area al marcatore segnando da tre metri con il pat del gol, quello proprio da appoggiare. Che è quello che ha fatto col Como praticamente, in fotocopia. Gol così ne ha fatti duecento Lewandowski gol in carriera. Sono giocatori che hanno l'ultima parola. Non ci sono difensori, in Serie A, in grado di tenerlo a livello fisico. Secondo me non ce ne sono in generale. Quindi sono doti che di solito portano lontano".