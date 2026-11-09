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Il portale WhoScored ha stilato la top 11 dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra più rappresentata è la Roma con tre elementi selezionati: Hermoso, Wesley e Soule. Due calciatori per l'Inter, entrambi attaccanti: Marcus Thuram e Pio Esposito, autori di una rete ciascuno nel successo per 2-0 contro il Como.

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La top 11:

Caprile (Cagliari); Hainault (Venezia), Monterisi (Frosinone), Hermoso (Roma), Wesley (Roma); Bernardeschi (Bologna), Perez (Venezia), Soule (Roma), Cambiaghi (Bologna); Thuram (Inter), P. Esposito (Inter).