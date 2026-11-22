Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

Tripletta all'Atalanta. Francesco Pio Esposito è tornato dalle ultime partite con l'Italia, 3 gol in due gare e un rigore sbagliato, e ha confermato la vena positiva di questo momento anche con la maglia dell'Inter.

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Il calciatore ha segnato tre reti nella partita contro la formazione di Sarri raggiungendo così i 13 gol in Serie A in due stagioni con la maglia nerazzurra (7 nella scorsa stagione e sei quest'anno compresa la tripletta di oggi).

12 - Francesco Pio Esposito (12 reti - 21 anni e 147 giorni) è il 4˚ giocatore più giovane a superare gli 11 gol in #SerieA con l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mario Balotelli, Obafemi Martins e Ronaldo. Travolgente.#atalantainter — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2026

Così a

21 anni e 147 giorni è, come riporta Opta, il quarto giocatore più giovane a superare gli 11 gol nel massimo campionato

"con l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mario Balotelli, Obafemi Martins e Ronaldo. Travolgente".