Esposito è il quarto giocatore più giovane a superare gli 11 gol in Serie A con la maglia dell'Inter dopo Balotelli, Martins e Ronaldo
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Tripletta all'Atalanta. Francesco Pio Esposito è tornato dalle ultime partite con l'Italia, 3 gol in due gare e un rigore sbagliato, e ha confermato la vena positiva di questo momento anche con la maglia dell'Inter.
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Il calciatore ha segnato tre reti nella partita contro la formazione di Sarri raggiungendo così i 13 gol in Serie A in due stagioni con la maglia nerazzurra (7 nella scorsa stagione e sei quest'anno compresa la tripletta di oggi).Così a 21 anni e 147 giorni è, come riporta Opta, il quarto giocatore più giovane a superare gli 11 gol nel massimo campionato "con l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mario Balotelli, Obafemi Martins e Ronaldo. Travolgente".
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