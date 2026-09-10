VIDEO / GdS: Lookman, Salah o Eto'o: chi è il miglior africano della Serie A?

Samuel Eto’o è al centro di una bufera mediatica. È scoppiata dopo che il Times ha scritto un articolo su di lui: "Samuel Eto'o, alleato di Infantino, accusato di aver gestito in modo improprio il pagamento di 500.000 euro alla Russia.

Gli ex dirigenti della Federazione calcistica camerunese affermano che la sorte del compenso di una gara amichevole, versato sul conto bancario personale del presidente, rimane un mistero a tre anni dall'amichevole", si legge sul giornale.

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L'articolo apparso sull'home page del Times

Gli ex vertici della Federcalcio camerunese accusano l'attuale presidente della Fecafoot, nonché ex attaccante dell'Inter, di aver incassato oltre mezzo milione di euro di provenienza russa direttamente su un conto corrente personale aperto a Doha. Si tratterebbe di una cifra pari a 567 mila euro che sarebbe stata incassata per l'amichevole del 2023 tra la Nazionale russa e quella camerunense.

Soldi di cui non ci sarebbe traccia tra i conti ufficiali della federazione.

(Fonte: Times e agenzia)