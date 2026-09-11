VIDEO / Pioli: "Brozovic? Sempre pensato fosse un grande calciatore. Matto come un cavallo"

Marcelo Brozovic sta per trovare una nuova squadra. Almeno secondo le ultime che circolano all’estero sul centrocampista croato, al momento svincolato dopo la fine del suo contratto con Al-Nassr nel campionato saudita.

MILAN, ITALY - MAY 27: Marcelo Brozovic of FC Internazionale warms up ahead before the Serie A match between FC Internazionale and Atalanta BC at Stadio Giuseppe Meazza on May 27, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa araba WinWin, Brozovic sarebbe in trattativa con il club qatariota dell’Al-Sadd. Accostato anche a squadre italiane come la Fiorentina nell’ultimo periodo, il croato - che ha saltato anche l’ultimo mondiale - potrebbe quindi ripartire da un nuovo campionato. Classe 1992, ha abbandonato l’Europa dal 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita.

Per l’annuncio ufficiale manca ancora l’accordo definitivo sull’aspetto economico, secondo quanto riportato in Arabia.