Cesc Fabregas se potesse non avrebbe dubbi: toglierebbe un giocatore su tutti all’Inter di Cristian Chivu. Ne ha parlato anche oggi La Gazzetta dello Sport a poche ore dal match di San Siro tra le due formazioni.

“Se poneste la domanda un po’ banalotta che spesso coinvolge allenatori e giocatori, Chi toglierebbe se potesse all’altra squadra?, da Cesc Fabregas otterreste una risposta interessante: “Calhanoglu. Ogni volta che affronto l’Inter controllo la formazione per capire se sia in campo o meno. Contro un campione del genere puoi anche preparare la partita perfetta ma poi lui può inventare la giocata che ti sorprende e ti colpisce. Sono innamorato pazzo di Hakan, un regista del livello di Pirlo, Modric o Kroos” spiegava dopo l’ultima semifinale di Coppa Italia persa. Ecco.

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Dentro a Inter-Como, a tutti gli effetti diventata una sfida-scudetto, c’è un tema di analisi che merita un approfondimento. Fabregas nel tempo ha trovato molti antidoti per anestetizzare Chivu ma non ha saputo disinnescare Calhanoglu”, si legge.