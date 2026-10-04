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Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Cesc Fabregas ha parlato anche dello scarso numero di giocatori italiani nel Como:

"Dobbiamo capire delle cose: abbiamo vinto la Serie B col 95% di giocatori italiani. Nella prima stagione in Serie A, c'erano Baselli, Verdi, Cerri, Goldaniga, Barba, Sala, Belotti e Cutrone. È vero, è un peccato ma quest'ultima stagione a parte Goldaniga non c'è nessuno. Però giudicare una società, uno staff, un presidente e un club per una stagione non va bene. Dico nomi qualsiasi ma Fagioli è bravissimo, Tonali è bravissimo, Pio Esposito è bravissimo.

Ma anche loro giocano in squadre top e costano tantissimo. Palestra ha fatto una buona stagione al Cagliari ed è stato venduto al Chelsea per 60 mln. Pensate che non mi piaccia Palestra? Stiamo cercando di creare una cultura, un'idea, un modello e anche un'accademia che però necessita di tempo. Abbiamo 3 dell'Under 16 convocati nell'Italia, 3 con l'Under 17, 3 con l'Under 18, 3 dell'Under 19, 2 con l'Under 21 e anche uno in Nazionale"