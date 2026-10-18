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Il Milan ospita l'Atalanta a San Siro in occasione della 7a giornata di campionato. Sono state annunciate le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Ruben Amorim e Maurizio Sarri.

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L'allenatore dei rossoneri sceglie Rabiot e Pulisic per sostenere Ramos, panchina per Cisse. A destra c'è Chukwueze, a sinistra Moreira; panchina per Estupinan. Sarri schiera sia Pasalic che Samardzic, parte fuori Gaetano. La prima punta è Krstovic, panchina per Scamacca; gli esterni sono Rowe e De Ketelaere.

MILAN - Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.

ATALANTA - Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson, Samardzic; Rowe, Krstovic, De Ketelaere.