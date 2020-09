Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Lazio: subito titolare Candreva

Secondo turno di Serie A e già diverse le squadre pronte a scendere in campo. Alle 18 anche Sampdoria-Benevento, con i blucerchiati che ospitano quella che sarà l’avversaria dell’Inter nel recupero di martedì. In attesa del calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali in ottica Fantacalcio:

SAMPDORIA (4-42): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glick, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All. F. Inzaghi