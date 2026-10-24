Il pari della Roma è arrivato negli ultimi minuti della gara contro il Napoli mandando su tutte le furie Allegri. Si gode una serata comunque importante Gasperini che alla fine ha ammesso in sostanza: "Per come stava andando meglio essere riusciti ad agguantare il pareggio".

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Quindi un punto guadagnato per la squadra giallorossa che aveva pareggiato sia contro l'Inter che contro il Como. "Tre pari diversi giustamente, ma il Napoli è un punto di riferimento, ha vinto due scudetti negli ultimi anni e se riesci a fare questa partita puoi avere la forza e la fiducia di potertela giocare con tante squadre", ha detto.

Insomma, la Roma non si tira indietro e si candida per un posto che conta in classifica, d'altronde è seconda dietro a Inter e Lazio. Tancredi Palmeri, da X, in un post ha parlato proprio del pari contro il Napoli e ha rilanciato le quotazioni giallorosse.

I pareggi ottenuti in condizioni avverse contro Como e Napoli dimostrano che la Roma non è l’anti-Inter, ma forse proprio la favorita per lo scudetto#NapoliRoma — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 24, 2026

«I pareggi ottenuti in condizioni avverse contro Como e Napoli dimostrano che la Roma non è l’anti-Inter, ma forse proprio la favorita per lo scudetto», ha scritto il giornalista di Sportitalia che ha quindi messo davanti alla squadra di Chivu, come favorita, la formazione di Gasperini.