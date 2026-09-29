VIDEO FCIN1908 / Orsato: "Il protocollo non è il mio. La linea è quella che vuole il calcio"

Secondo giorno di allenamenti oggi ad Appiano Gentile per l'Inter dopo una settimana di riposo concessa da Cristian Chivu. Coloro che non sono partiti per le varie nazionali sono tornati in campo agli ordini dell'allenatore nerazzurro per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa e degli impegni che attendono i Campioni d'Italia nel mese di ottobre tra campionato e Champions League.

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In gruppo anche Djed Spence, da ieri completamente recuperato. Federico Dimarco, invece, ha lavorato ancora soltanto in parte con il resto dei compagni, per proseguire senza fretta il percorso di riatletizzazione dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro il Napoli a inizio mese. Lavoro individuale per Stones e Calhanoglu: il turco è più avanti dell'inglese e ha già iniziato a muoversi in campo. Per tutti al momento l'orizzonte resta il recupero per Inter-Parma del 10 ottobre.