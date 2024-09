"Con Brozovic: io non parlavo inglese, lui non parlava italiano ma ci capivamo alla grande. A gennaio eravamo arrivati io, lui e Podolski: l'Inter giocava in Europa League, ma noi non eravamo in lista e ci allenavamo a Milano nei due giorni in cui la squadra partiva. Non ho mai visto uno come Brozo. Sembrava non facesse fatica, non l'ho mai visto respirare profondamente. Io morivo, lui era serenissimo. Sembrava sempre incavolato col mondo ma in realtà era simpaticissimo. Ma stavo bene con tutti: Palacio, Handanovic con cui avevo già giocato, Ranocchia. Andrea mi diede una mano subito ad ambientarmi. Icardi stava un po' sulle sue ma è una persona perbene: giocandoci contro mi ero fatto l'immagine che fosse un cagacazzi, ma sbagliai in pieno. Io nell'Inter di oggi? Non farei neanche panchina".