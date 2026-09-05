Tutto pronto per Inter-Napoli, big-match della terza giornata di Serie A: ecco le parole di Ferrara ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi
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VIDEO / Ciro Ferrara e i riti di Maradona: "Ecco cosa ci diceva prima di entrare in campo"

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Ciro Ferrara ha parlato così del match di San Siro:

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"Oggi è una giornata importante per il Napoli, deve riscattare la prestazione e la sconfitta col Como. Inutile nascondere, è la partita di vertice, hanno vinto due scudetti a testa negli ultimi quattro anni. Il Napoli deve dare una grande risposta in termini di prestazione.

McTominay? Il Napoli perde un giocatore che ha segnato 4 gol all'Inter. Non gioca De Bruyne ma Vergara? Probabile che Allegri voglia dare una svolta alla gara magari nel corso della ripresa"

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