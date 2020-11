Ferrara: “Scudetto? Inter e Napoli ben assortite. La Juve nel 2015 partì anche peggio”

Ciro Ferrara ne inserisce tre nella lotta scudetto. Due sue ex squadre e l’intrusa Inter di Antonio Conte potranno per l’ex difensore contendersi lo scettro. Ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Scudetto? Juventus, Inter e Napoli, senza un’ordine preciso. Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite. Le differenze attuali di classifica non sono abissali. E poi la Juve è abituata a infilare serie eccezionali, ricordo che con Allegri nel 2015 partì anche peggio di questo torneo. Ecco perché dico che le altre devono stare sul pezzo, prendere più vantaggio possibile oggi che i bianconeri stanno cercando nuovi equilibri. Dopo potrebbe essere troppo tardi”.