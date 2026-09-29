4 giorni live nei teatri e nelle piazze in compagnia dei campioni più amati tra talk, interviste, camp ed eventi speciali
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Dall’1 al 4 ottobre il Festival dello Sport di Trento torna con la nona edizione: 4 giorni live nei teatri e nelle piazze in compagnia dei campioni più amati tra talk, interviste, camp ed eventi speciali.
Gli ospitiTanti ospiti per tutte le discipline. Dall'1 al 4 ottobre Trento si colora di rosa: la Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing organizzano la nona edizione del Festival dello Sport, che quest'anno ha un tema speciale: gli Invincibili. E chi sono questi "invincibili"? Personalità che stanno cambiando e hanno cambiato il mondo dello sport: da Armand Duplantis a Cesc Fabregas, passando per Rino Gattuso, Federica Brignone, Pato, Vieri, Gasperini, Gila, Bisseck e tanti altri. TUTTI GLI OSPITI
Inter• Yann Bisseck - Auditorium Santa Chiara, 1 ottobre 16.30
• Christian Vieri (simbolo del calcio italiano, protagonista anche con le maglie, tra le altre, di Juventus, Milan e Fiorentina) – “Air Bobo”, Teatro Sociale, 2 ottobre, ore 14.00; presente anche alla “Bobo Winter Padel Cup”, Piazza Fiera, 2 ottobre, ore 15.30
• Marco Materazzi – “MM23”, Piazza del Duomo, 1° ottobre, ore 15.00
• Wesley Sneijder – “Il genio del Triplete”, Teatro Sociale, 4 ottobre, ore 18.00
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