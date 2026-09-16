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La speranza è che sia l'alba di un nuovo giorno. La nazionale italiana punta a ripartire, dopo aver ufficializzato il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'attuale commissario tecnico è anche l'ultimo ad aver vinto in azzurro, con l'Europeo del 2021 che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore del Paese. Alessandro Florenzi, uno dei protagonisti di quella cavalcata, ha aperto il cassetto dei ricordi nel corso di una ospitata negli studi di Sky Sport.

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Cosa si vive in quei momenti? Un dettaglio che può sempre far la differenza è l'alchimia nel gruppo. A tal proposito ha raccontato Florenzi: "Sai che stai giocando non solo per te, ma anche per quello che hai di fianco. Ma non solo parole, contano i fatti. In questo senso io penso sempre a Barella: io e lui senza parlarci eravamo sempre uno dietro l'altro. Se io andavo, mi giravo e lui era dietro di me. Viceversa, c'ero io a coprirlo".