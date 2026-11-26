L'Inter vince 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda grazie ai gol di Petar Sucic e Lautaro Martinez: le parole di Alessandro Florenzi a Sky.
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L'Inter vince 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda grazie ai gol di Petar Sucic e Lautaro Martinez. Queste le parole di Alessandro Florenzi in studio a Sky Sport sui nerazzurri:
"Florenzi: “Partita seria, da Inter. 3 clean sheet in 4 gare, l’altra 4-4 a Bergamo e vinceva. Quando Barella parla di elmetto, vale la dichiarazione di Chivu fatta sulla provincialità. L’Inter ha fatto una gara seria dall’inizio alla fine.
Siamo abituati a vederla in versione macchina da guerra sempre, appena c’è qualche scricchiolio viene fuori".
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