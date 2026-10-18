Alessandro Florenzi, ex giocatore di Milan e Roma tra le altre, si sbilancia su un calciatore della nostra Serie A: "Mi ricorda Theo Hernandez". Ecco le parole dell'ex terzino a Sky Sport, dove ora è opinionista:

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“Se Moreira può fare innamorare i tifosi del Milan? Con le giuste differenze, infiamma come Theo Hernandez. Non è un paragone ma mi ricorda quando accelerava Theo Hernandez. Non è lui, è giovane, non è propriamente un terzino come Theo ecco... ma ha personalità, ha uno contro uno, rapidità, qualità: può infiammare San Siro”.