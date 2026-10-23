L’ottava giornata di Serie A si apre all’Olimpico Grande Torino. Granata con il 3-5-2, brianzoli schierati con il 3-4-2-1
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L'ottava giornata di Serie A si apre questa sera con la sfida tra Torino e Monza. All'Olimpico Grande Torino, i granata ospitano i brianzoli di Juric nel match che inaugura il nuovo turno di campionato.
Dopo le gare europee, tra cui il successo dell'Inter sullo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto in Champions League, torna la Serie A: domenica va in scena nel 'lunch match' delle 12:30 al Meazza la sfida tra la squadra di Chivu e la Fiorentina.
Andiamo a scorprire le formazioni ufficiali di Torino-Monza con le scelte ufficiali di Ignazio Abate e Ivan Juric.
Le formazioni di Torino-MonzaTORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.
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