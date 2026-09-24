Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato delle difficoltà del Napoli di Allegri in questo inizio di campionato:

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"Il Napoli non è la squadra forte che conoscevamo. Mi ha un po' deluso anche Allegri, perché conosciamo le sue qualità e il suo passato, che però poi da solo non basta. Sicuramente stanno pesando anche il mancato rendimento di tre o quattro elementi e il numero importante di infortuni. L'anno scorso lo ritenevamo all'altezza dell'Inter, ma ad ora non è così.

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Vedo dei problemi e non so se potranno essere risolti in poco tempo. Il fatto è che posso afffermare che ci sono un paio di giocatori, di cui non faccio nome, che non rispettano certi ordini e Allegri a certi giochi ci non sta. È indubbiamente bravo, ma nella gestione di alcuni elementi per lui è dura mediare. Basti pensare quello che è accaduto l'anno scorso a Milano. Concludo però che lo aspetto ancora, perché sono convinto che il presidente possa stargli vicino".