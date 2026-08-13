Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato di Frattesi, ormai prossimo a diventare un nuovo centrocampista della Lazio:

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"Su Frattesi i tifosi a Roma sono scatenati, è uno che divide molto. Alla fine va alla Lazio, una squadra che gli garantisce un posto da titolare e con un allenatore che lo stima. Le ambizioni sono diverse ma Frattesi si doveva rimettere in bolla. Se va alla Lazio significa che squadre più forti della Lazio non l'hanno voluto.

Però un centrocampo Taylor-Frattesi-Rovella piace molto, mi garba. Io penso a Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, serve uno che fa da costa a costa, un regista e l'altro la mezzala di qualità. Frattesi fa il Barella, quello è stato il grande equivoco di Frattesi all'Inter, Frattesi è stato l'alternativa di Barella e con Barella in queste condizioni non ha mai trovato lo spazio che sperava di avere"