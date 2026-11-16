Si chiude il caso della doppia firma del Genoa in vista delle elezioni Figc del 14 dicembre. Filippo Lattanzi, avvocato di Adriano Galliani, fa sapere che il senatore, candidato alla presidenza federale, non impugnerà l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, suo avversario nella corsa elettorale.

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Sul tavolo c'era la contestazione dell'appoggio del Genoa arrivato prima a favore di Galliani, poi revocato con una pec e dato a Malagò. Quindi Galliani ritira il suo ricorso "Pur nella consapevolezza che considerare efficace l'accredito del Genoa, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente".

"La decisione del senatore Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il senatore Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo", si legge nella nota dell'avvocato dell'ex ad del Milan.

(Fonte: Italpress)